Ultimo giorno senza acquisti (forse). Morata e non solo. Ma serve alzare il livello con certezze

Si conclude oggi quello che dovrebbe essere l'ultimo weekend con ancora lo zero alla voce acquisti.

Da domani, metà luglio, il calciomercato del Milan dovrebbe (il condizionale è d'obbligo visti i precedenti) sbloccarsi e finalmente prendere forma. Stasera la finale tra Spagna e Inghilterra dirà se Alvaro Morata potrà lasciare la Liga da campione europeo oppure no: in caso di vittoria sarà lui, da capitano, ad alzare il trofeo. Il Milan lo aspetta ed è pronto, probabilmente già da domani, ad affidargli l'eredità di Olivier Giroud.

Un attacco con Leao, Pulisic e l'attuale centravanti dell'Atletico Madrid, promette molto bene: resta comunque il rammarico di non aver portato a termine l'operazione Zirkzee. Così, anche questa volta, l'investimento pesante sull'attaccante verrà rimandato: un film già visto e nel frattempo diventato noioso.

Nell'immediato, Morata dà comunque più garanzie dell'olandese ormai ex Bologna; in prospettiva, chiaramente no.

Complessivamente, la pericolosità del reparto dovrebbe essere superiore rispetto a quella della scorsa stagione: il Club infatti vuole regalare a Fonseca un'alternativa, nel ruolo, di livello.

Abraham o Fullkrug sono i nomi circolati nelle ultime ore: entrambi, per il ruolo di panchinaro, sono interessanti. Il primo a 26 anni può essere rilanciato: va ricordato che il primo anno in A ha totalizzato 17 reti. Il secondo può essere perfetto, come visto nell'Europeo, per subentrare: 2 reti in 5 gare, mai da titolare. Il suo colpo di testa potrebbe essere micidiale, nella seconda parte della gare. Staremo a vedere. E' chiaro che potrebbero concretizzarsi all'orizzonte altre opportunità, soprattutto dalla Premier League, dalla quale usciranno sicuramente degli esuberi di lusso.

Negli altri reparti, serviranno operazioni mirate, citando Furlani. Ma gli obiettivi del Club, e cioè Emerson Royal, Pavlovic e Fofana, non rappresentano a oggi delle garanzie di successo. In questi casi sembra di rivedere il mercato dello scorso anno: acquisti dal 'taglio' del 20 (milioni), che non è detto ti cambino la vita. Discorso diverso sarebbe per Rabiot: giocatore in grado di alzare il livello della squadra senza se e senza ma. Il francese entro una decina di giorni dovrebbe sciogliere le riserve sul suo futuro: in corsa c'è anche il Milan.