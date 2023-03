Un'ascia e un baobab. Io non perdo energie. E se un anno fa…

MilanNews.it

Lunedì mattina è squillato il telefono presto. È un amico che era a Udine. Ho capito dal trillo che fosse una chiamata internazionale.

“Ciao. Da dove mi chiami?".

“Tornato da Udine, imbufalito e deluso, ho acquistato un biglietto per Lusaka". Mi risponde teso.

“Ma che ci fai in Zambia?!? Beh, è anche giusto che tu prenda qualche giorno di vacanza, in attesa di un mese di aprile da impazzire. Dopo 11 anni siamo protagonisti in Europa con lo Scudetto sul petto e in Italia, anche se per il secondo posto. Ma ti sento arrabbiato?". Che cosa è successo, gli chiedo.

“Dai... non fare finta di niente. Come che cosa è successo?!??! No… scusa" - mi dice alzando la voce. "Ma tu dove eri? Che cosa c’è di divertente? Un punto in tre partite. Abbiamo preso 25 gol, con la media penosa di un punto per partita. Giochiamo da schifo e tu mi chiedi che cosa sia successo?!??”.

“Beh, proprio da schifo non direi" cerco di abbozzare. "Non puoi giocare così male e eliminare i quarti della Premier League".

“Pensala come vuoi. Se non arriviamo fra i primi quattro è come essere in un tragico gioco dell’Oca, dove paghi pegno e ritorni alla casella di partenza".

“Forse…" - lo interrompo - "ma da Campioni d’Italia. Sono curioso. Rispondimi sincero. Se un anno fa ti avessero chiesto: "Vinci il campionato, poi rischi di non andare in Champions e sei però fra le prime otto d’Europa" sono sicuro che avresti firmato tante pagine quante quelle de “I fratelli Karamazov”. Ricordo che perfino il grande Arrigo, dopo una sconfitta a Cesena nel gennaio 1989 da splendido Campione d’Italia fu contestato dai tifosi. Sacchi rischiò anche l’esonero. Ricordi come è finita la… brutta stagione? Comunque… non mi hai detto dove sei".

“Non sei riuscito a convincermi. Sono troppo nervoso. Prima della partita contro l’Udinese" - confessa - "mi sono ripromesso in caso di risultato negativo di partire per Chirundi, un villaggio in Zambia, vicino al confine con lo Zimbabwe.Un'agenzia di viaggi, in occasione della sosta di fine marzo, organizza infatti, tutti gli anni per i tifosi inc..., scusa arrabbiati, un itinerario chiamato: Il taglio del baobab".

“Di che cosa si tratta? Una specie di giorno della marmotta? Invece peroò di essere a Punxutawney, in Pennsylvania, sei in Zambia. Ma a fare che?!?” insisto.

“Appena arrivati, il resort è molto bello, ci consegnano un kit di lavoro. Un elegante fodero che contiene un'ascia molto affilata. Poi una jeep ci porta nella valle di Luano, poco distante. La chiamano la valle dei Baobab. Sono alberi secolari, alti 30 metri con un fusto del diametro di 8/9 metri. L’ideale per sfogare la rabbia di un 2023 in campionato molto brutto, a turni di un’ora mi metto a prendere a colpi di accetta il Baobab, urlando: Pioli cambia modulo!!! Che fine hanno fatto Vranckx, Pobega e Adli?!?! Ma dove siete finiti, giocatori del Milan?!??".