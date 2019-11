ESCLUSIVA MN - A. Carbone: "Primavera, l'obiettivo è vincere il campionato"

A margine dell’evento “Oltre lo Sport” organizzato presso il CONI di Milano, Angelo Carbone ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a MilanNews.it: “Siamo riusciti, nell’ultima settimana, a raggiungere la vetta e ci auguriamo di non perderla perché vogliamo risalire in Primavera 1. Sappiamo che è un campionato duro e difficile, anche se ultimamente stiamo esprimendo al meglio le nostre doti. Venderemo cara la pelle perché l’obiettivo è quello di vincere il campionato. La squadra ha delle ottime individualità e un ottimo potenziale. All’inizio abbiamo avuto qualche passo falso, ma perché tutti ci aspettano perché sanno che siamo una squadra forte e ci chiudono gli spazi. Alla lunga, però, il valore della squadra emergerà e mi auguro di ottenere la promozione. Non ho ancora avuto il tempo di riflettere sul mio ruolo e quindi vuol dire che va tutto bene. È una posizione che mi gratifica, so l’importanza che ha e del lavoro che dobbiamo fare nel tempo. C’è bisogno di progettualità, in passato c’è stata un’ottima base da parte di chi mi ha preceduto e sono fiducioso per il nostro futuro”.