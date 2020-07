ESCLUSIVA MN - Ag. Laxalt: “Lokomotiv Mosca? Nessun problema ad andare in Russia, ne abbiamo parlato con il Milan”

Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, ha confermato a MilanNews.it del forte interessamento della Lokomotiv Mosca per il terzino rossonero. “Ieri ne abbiamo parlato per la prima volta con il Milan, abbiamo chiesto le condizioni del club sul trasferimento di Laxalt. Se le due società troveranno un accordo, per Laxalt non c’è nessun problema a giocare in Russia. Se c'è positività per la trattativa? Sono sempre ottimista”. Milan e Lokomotiv si rivedranno nei prossimi giorni per provare a trovare un accordo sui 10 milioni di euro.

di Antonio Vitiello