esclusiva mn - Bonanni: "Il Milan deve ambire a vincere l'Europa League. Theo Hernandez è l'arma in più del Diavolo"

Il Milan ha battuto 1-0 il Napoli ieri sera a San Siro e si appresta a debuttare in Europa League contro il Rennes giovedì 15 febbraio. Riguardo al successo targato Milan contro il Napoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Bonanni, ex calciatore, attualmente opinionista. Ecco le sue parole:

Cosa ti ha convinto maggiormente del Milan contro il Napoli?

“A livello complessivo tutto. La squadra si è ripresa, l’intensità è quella giusta. Credo che, con questo ritmo, i rossoneri possano vincere tutti gli scontri diretti che hanno, come quello contro il Napoli, che era fondamentale”.

I rossoneri potrebbero ambire al secondo posto o la Juventus è troppo avanti?

“Il Milan deve puntare alla qualificazione in Champions. Poi logico: se c’è la possibilità di arrivare il più avanti possibile, perché non pensarci con concretezza? Con lo scontro diretto di ieri, il distacco si è accorciato”.

Quale calciatore rappresenta, al momento, l’arma in più per il Milan?

“Sarò scontato perché ha segnato, ma dico Theo Hernandez. Anche per il tipo di stagione che sta disputando e per la duttilità tattica che ha dimostrato nel corso dell’intera annata”.

Ora c’è il Rennes in Europa League. Come deve approcciare il Diavolo alla competizione?

“Con l’ambizione di vincerla o, comunque, di attivare fino in fondo. Credo rappresenti uno snodo fondamentale per la stagione del Milan”.

Decisiva per l’eventuale riconferma di Pioli?

“Non penso dipenda soltanto dall’Europa League. In ogni caso, qualora la vincesse e si qualificasse in Champions, penso sia estremamente complicato che il Milan decida di esonerarlo”.