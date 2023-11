esclusiva mn - Carotti: "Non mi aspettavo il ko contro l'Udinese. Mercato? Pioli deve valorizzare chi ha in rosa"

Riguardo al momento attuale del Milan e all’imminente sfida Champions contro il PSG, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Come ti spieghi il momento di difficoltà del Milan?

“Francamente una sconfitta come quella contro l’Udinese, a San Siro, non me la aspettavo proprio. Non ho idea di che cosa stia succedendo, però davanti ai tuoi tifosi non puoi sfoderare una prestazione del genere”.

Pioli ha dichiarato pubblicamente di necessitare di un difensore centrale in vista del mercato di gennaio. A tuo avviso, anche di un attaccante?

“Io invece penso che a Pioli basti la rosa che gli è stata costruita quest’estate. Non capisco per quali ragioni ci sia da intervenire a gennaio. L’organico è da Milan. Sta all’allenatore essere in grado di valorizzarlo nella giusta maniera”.

Ora il Milan è subito chiamato a rispondere presente contro il Psg, in una sfida da dentro o fuori in ottica ottavi di finale…

“Spero che il Milan tiri subito fuori una grande prestazione, lo deve in primis ai tifosi. A maggior ragione, proprio perché la partita è decisiva per qualificarsi agli ottavi”.

Che tipo di accoglienza ti aspetti sia riservata a Donnarumma?

“Credo che, in un momento come questo, ai tifosi del Milan importi di più passare il turno in Champions. Non ho idea di come vera accolto Donnarumma. Forse non positivamente per il modo in cui è andato via, ma - ripeto - penso che sia più importante la posta in palio”.