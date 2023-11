esclusiva mn - Di Chiara: "14 gol subiti sono troppi. A gennaio la priorità potrebbe essere anche un difensore centrale in più e un terzino sinistro"

Riguardo all’imminente sfida tra Milan e Fiorentina, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Alberto Di Chiara, ex calciatore dei viola (tra il 1986 e il 1991), esperienza in cui ha avuto come compagno di squadra Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

Conosci personalmente Pioli: vi siete sentiti ultimamente? Cosa è accaduto nell’ultimo periodo al suo Milan?

“Capita a volte di sentirci ancora, assolutamente. Lo stimo come persone e come allenatore. A me è sempre piaciuta molto la sua praticità, anche da calciatore. È uno che non gira intorno alle cose o ai concetti: si mette in gioco, cerca delle soluzioni immediate, le attua e risolve i problemi. Magari non esisterà mai come filosofia il “Piolismo”, però - ovunque è stato, Milan compreso - mi sembra che i risultati li abbia sempre garantiti”.

Come avrà affrontato il “problema attacco corto”?

“Tra le grandi che lottano per le posizioni di vertice, il Milan è quella più svantaggiata proprio per questo motivo. Con il solo Giroud davanti, in età avanzata, i rossoneri sono chiamati a dare il massimo su ben tre competizioni. Jovic, come a Firenze, ha deluso completamente le aspettative. Credo che a gennaio, il Milan interverrà sul mercato”.

Il Milan può realisticamente ambire allo scudetto?

“Sono convinto che il Milan ci proverà fino in fondo, ma l’unica grande favorita, ora come ora, mi sembra l’Inter in solitaria”.

Che tipo di partita ti aspetti tra i rossoneri e la Fiorentina?

“Certamente bella da vedere. I rossoneri hanno, nella catena di sinistra, il loro punto di forza maggiore. Non sarà semplice affrontare però una squadra dinamica e rapida con il pallone come la Fiorentina senza Leao, Giroud e Okafor”.

Hai parlato prima della coperta corta in attacco del Milan. In difesa invece?

“14 gol subiti, per una squadra come il Milan, sono troppi. A gennaio la priorità potrebbe essere anche un difensore centrale in più e un terzino sinistro, così da dare a Pioli più margini di scelta”.