esclusiva mn - Iezzo: "Entusiasmante il duello tra Leao e Kvara. Maignan portiere del prossimo decennio"

Riguardo all’imminente match tra Napoli e Milan, abbiamo intervistato in esclusiva Gennaro Iezzo, portiere dei partenopei tra il 2005 e il 2011.

Che tipo di partita ti aspetti?

“Potenzialmente, potrebbe essere il match della giornata. Si affrontano le due squadre, a mio avviso, con l’organico più forte del campionato insieme all’Inter. Sarà entusiasmante il duello tra Leao e Kvara a distanza”.

Sotto quali aspetti il Milan deve guardarsi dal Napoli?

“In partite come questa, gioca fortemente la componente emozionale e motivazionale più che tattica, tutto quello che c’era prima si azzera in automatico. Giocare un match del genere al Maradona agevola sicuramente il Napoli”.

Da ex portiere: Maignan è, attualmente, il migliore al mondo?

“È tra i migliori, senza ombra di dubbio. Il Milan si è assicurato, due anni fa, il portiere del prossimo decennio”.

Potrebbe diventare una bandiera del Milan?

“Me lo auguro per i rossoneri. Ma in un calcio, in cui dominano sempre di più le logiche aziendali, è difficile sbilanciarsi sotto questo aspetto”.

Ne hai viste tante da calciatore: il tuo punto di vista in merito al “botta e risposta” tra Calabria e Pioli?

“È bene che certi argomenti rimangano dentro lo spogliatoio e non fuoriescano. Secondo me è stato molto intelligente Pioli a mitigare subito la questione. Dopodichè i due si saranno certamente chiariti pochissimo tempo dopo. Sono leggerezze che possono accadere, ma molto raramente in un club come il Milan”.