esclusiva mn Litteri: "Leao e Theo due fenomeni. Milan, mi aspetto una finale con il Liverpool"

vedi letture

Il Milan oggi giocherà l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. La gara si giocherà domani alle 21 presso lo stadio di San Siro e i rossoneri non possono sbagliare se vogliono davvero puntare ad andare il più avanti possibile nella competizione europea. Per parlare della gara di domani e del momento in generale della squadra rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luca Litteri, ex calciatore dello Slavia Praga. Le sue parole.

Hai giocato giovanissimo nello Slavia Praga: hai continuato a seguirli nel tempo? Quali possibili insidie potrebbe riscontrare il Milan?

“Ho continuato a seguire lo Slavia Praga eccome. È una tifoseria che, specie in casa ma anche fuori, è il dodicesimo uomo in campo. Partite del genere non possono che esaltare le qualità corali della squadra ceca”.

Come li giudichi tatticamente e tecnicamente?

“Mi piace il calcio offensivo che propongono. Innovativo, spavaldo il giusto. Io ci ho giocato molti anni fa. Nelle stagioni successive sono cresciuti step by step, vincendo scudetti e trofei vari. Diciamo che non è un caso se arrivano ad affrontare un top club come il Milan in un match di Europa League”.

Che tipo di partita ti aspetti da parte dei rossoneri?

“Forse simile alla prima con il Rennes. Ultimamente il Milan è in un grande periodo. Certamente in casa Slavia Praga, ma in tutto il campionato italiano, è un problema arginare la catena di sinistra: Leao e Theo Hernandez sono due fenomeni, continuità o non”.

Un possibile punto debole, tatticamente, a favore dello Slavia Praga?

“Il Milan spesso alza il baricentro, lo Slavia Praga attacca con più uomini. Nell’uno contro uno, la difesa rossonera potrebbe avere qualche pensiero. Ma, se organizzata al punto giusto, la squadra di Pioli potrebbe fare benissimo la partita perfetta”.

Reputi il Milan la favorita per la vittoria finale del trofeo?

“Penso proprio di sì, anche se non si sa mai. Dovessi fare una previsione, mi aspetto una finale tra i rossoneri e il Liverpool. Nel calcio però mai dire mai”.