ESCLUSIVA MN - Mannari: "Milan tra le favorite. Leao non ha mai sbagliato le grandi serate europee"

Questo pomeriggio, tra poche ore, il Milan scenderà in campo contro lo Slavia Praga nella gara valida per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League. I rossoneri devono gestire i due gol di vantaggio che si sono guadagnati una settimana fa a San Siro. Per parlare della partita, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Graziano Mannari, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita ti aspetti tra Salvia Praga e Milan?

“Secondo me Pioli l’ha preparata molto attentamente, cercherà di coprire meglio le zone a centrocampo rispetto all’andata. Mi aspetto Loftus-Cheek pronto a inserirsi in fase di possesso, ma anche a rientrare, quando lo Slavia ha palla, in linea con Bennacer. Partono in vantaggio i rossoneri”.

Il Milan è la favorita assoluta per la vittoria della competizione?

“Tra le favorite sì, se è quella assoluta non saprei dirlo con precisione. Considerate che è l’ultimo anno di Klopp al Liverpool e che i suoi giocatori vorranno regalargli l’ultimo trofeo”.

Qual è, a tuo avviso, l’arma in più dell’attuale Milan?

“Nelle grandi serate europee, Leao non ha mai sbagliato. Secondo me, meglio di lui, è davvero difficile trovarne in giro. È vero, è discontinuo e potrebbe sempre fare meglio, ma pensate a quanto è cresciuto negli ultimi due anni. Tecnicamente e in termini di rapidità di passo è ineccepibile”.

Cosa ti ha convinto di più, tecnicamente e tatticamente, del Milan visto sin qui?

“Peccato per ottobre e novembre, perché l’organico del Milan è veramente valido, non c’è un reparto eccessivamente più carente di un altro. Io penso che, in caso i rossoneri arrivassero secondi, sarebbe un grande traguardo. In più, in Europa, è tutto quanto un percorso da scoprire. Io sono ottimista, anche in vista della prossima stagione. Il Milan è una delle squadre più giovani dei massimi campionati”.

A proposito della prossima stagione: chi ti aspetti che siederà sulla panchina del Milan?

“Ho letto le recenti dichiarazioni di Cardinale, ma non saprei dire con esattezza se fossero rivolte più alla direzione sportiva rispetto che all’allenatore. Ad ogni modo, mi aspetto un grande tecnico. Al Milan vogliono fare le cose in grande. Magari accadrà come nel 2020: tutti pensavano che Pioli sarebbe stato mandato via, poi è rimasto. Io me lo auguro: perché cambiare, se la squadra cresce e funziona a livello tecnico e tattico?”.