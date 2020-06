ESCLUSIVA MN - Marques: "Paquetà non pensa al mercato. Thiago Silva ama il Milan ma..."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato il giornalista brasiliano e commentatore tv, Andersinho Marques. Con lui abbiamo parlato di Paquetà e di alcuni rumors di mercato che riguardano il club rossonero.

Perché Paquetà non riesce ad esprimere il suo potenziale?

"Paqueta è un giocatore che deve giocare da trequartista, è la posizione in cui esprime meglio il suo calcio. Poi ci sta che abbia avuto alti e bassi, ma non è stato solo lui bensì tutta la squadra rossonera".

In estate Paquetà potrebbe andare via?

"Il giocatore è concentrato solamente sul finale di stagione, vuole chiudere bene e non vuole saperne del mercato. Se andrà via, solo il tempo lo dirà".

In Brasile si parla di Caio Roque accostato al Milan, sarebbe un buon rinforzo?

"È un giovane molto promettente che non ha ancora esordito in prima squadra, bisogna vedere come gioca e se riuscirà a scendere in campo nel prossimo Brasileirão, visto che il Flamengo ha una squadra fortissima in cui è difficile rubare il posto ai titolari".

Impossibile il ritorno di Thiago Silva al Milan?

"Thiago Silva ha sempre dichiarato il suo amore per il Milan, ma del suo futuro per ora non vuole parlare, vediamo se lo farà più avanti".

di Antonio Vitiello