Oggi è il giorno di Milan-Juventus, una partita che non è mai come le altre e che quest'anno, vista la situazione di classifica, pare avere ancora più rilevanza. A tal proposito, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Mario Mattioli, giornalista e saggista. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Sia il Milan, sia la Juventus si affrontano a San Siro con tante incognite legate alle assenze. Chi è la favorita?

“Non gioco alle percentuali, ma direi leggermente di più il Milan”.

Per quali ragioni?

“Perché, dopo il 5-1 nel derby con l’Inter, ha superato il suo momento di crisi, vincendo e convincendo in tutte le partite successive”.

Qual è il reale punto di forza del Milan di Pioli?

“A mio avviso, l’attacco. Poche squadre, in Europa, dispongono di un parco offensivo come quello di Pioli. Tuttavia, occhio a come si difenderà la Juventus: ha gli uomini contati dietro, ma Allegri sa coprirsi molto bene”.

Quanto perde il Milan senza Maignan, Theo Hernandez, Chukuewze e Sportitello?

“A me il Milan sembra la classica squadra costruita per vincere lo scudetto. Le alternative valgono i titolari”.

Mirante non disputa partite ufficiali dal maggio 2021. È un fattore che potrebbe non propendere dalla parte dei rossoneri?

“Secondo me Mirante è un portiere affidabile, lo ha dimostrato nel corso della sua carriera, in tutti i club in cui ha militato”.

Pioli aveva dichiarato in precedenza che la Juventus, non disponendo delle coppe europee, fosse la favorita numero uno per il tricolore…

“Nel calcio tutto può succedere. Tanti, tra cui io, critichiamo Allegri per la proposta di gioco, con onestà intellettuale. Bisogna però ammettere che ai bianconeri, tra infortuni e il recente “Scandalo Scommesse”, gliene stanno succedendo di ogni. Ad oggi - come ho detto prima - anche con tanti infortunati, mi sembra di gran lunga favorito il Milan rispetto alla Juve”.