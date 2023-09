esclusiva mn - Mutti: "Milan-Verona sarà equilibrata. Sportiello è affidabile"

In vista dell’imminente match tra Milan e Hellas Verona, abbiamo intervistato in esclusiva Bortolo Mutti, ex tecnico dei veneti tra il 1993 e il 1995. Ecco le sue parole:

Che tipo di partita ti aspetti a San Siro tra Milan e Hellas?

“Francamente? Molto più equilibrio di quello che si pensi. Il Verona, da quando è arrivato Baroni, ha subito soltanto quattro gol e ne ha segnati altrettanti. Non so quanto il Milan possa trovare facilità e velocità di manovra tra le linee, che è il suo marchio di fabbrica più incisivo”.

Ai rossoneri mancherà Maignan e tu consoci Sportitello dai tempi del Settore Giovanile dell’Atalanta. Quanto perde Pioli?

“Ovvio che il confronto tra i due non possa essere pari, però Sportiello - negli anni - ha dimostrato di essere uno dei migliori della Serie A. È certamente affidabile. L’Hellas potrebbe puntare sul fattore legato al fatto che gli manca la porta da primo titolare da diverso tempo”.

Dopo l’ultima giornata si sono re-distribuite le carte del campionato di Serie A. Ora chi recita il ruolo di favorita?

“L’Inter ha un’ossatura ben collaudata che, dal mio punto di vista, la porta a essere per distacco davanti a tutte le altre. Però c’è un fattore che dobbiamo tenere in considerazione…”.

Prego.

“Le difese delle big mi sembrano meno impeccabili rispetto agli altri anni. C’è molto più equilibrio. Per questo motivo, la Juve senza coppe europee, con gli attuali Chiesa e Vlahovic, può tranquillamente inserirsi. Alla pari della squadra di Allegri, ci metto il Milan, dinamico e imprevedibile in fase offensiva. Inoltre non sottovaluterei il ritorno del Napoli: ora tutti subissano Garcia di critiche, ma occhio sul lungo termine…”.