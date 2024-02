esclusiva mn - Ricci: "Panchina Milan? Mi risultano seri contatti con Conte"

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Dario Ricci, conduttore radiofonico per conto di Radio 24 - Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Un giudizio sul mercato del Milan?

“Secondo me la società si è mossa in maniera intelligente. Le cessioni, anche last minute, alla fine erano doverose. Gli acquisti? Bene il ritorno di Gabbia. Terracciano è forse più una scommessa, ma non lo si può già subito giudicare negativamente per il rigore contro il Bologna”.

Che tipo di partita ti aspetti da parte dei rossoneri contro il Frosinone?

“Mi aspetto una reazione forte dopo il Bologna che, sicuramente, ci sarà. Poi giocare allo Stirpe, come abbiamo visto, è difficile per tutte le squadre, grandi e piccole”.

Come ti spieghi il rendimento tanto altalenante da parte del Milan nel corso della stagione corrente?

“Per me gli infortuni hanno inciso tantissimo. Considerate che il Milan non ha praticamente mai avuto Kalulu e Tomori, pilastri dello scudetto di due anni fa. Inoltre adesso Pioli avrà a disposizione Bennacer con continuità, dopo praticamente una stagione circa. Giudichiamo i rossoneri al completo. Sin qui, le valutazioni possono essere solo parziali e non definitive”.

A quali obiettivi stagionali può realisticamente puntare il Milan?

“Ho sempre pensato fosse una squadra da qualificazione in Champions e, infatti, così sarà. Nonostante i tanti infortuni, fino a qui, il Milan ha fatto una stagione molto positiva. Poi non scordiamoci dell’Europa League: la squadra di Pioli ha il dovere morale di provarci. Dopodichè si vedrà”.

Hai citato Pioli: pensa che siano gli ultimi cinque mesi del tecnico emiliano sulla panchina del Milan?

“Mi risultano seri contatti con Antonio Conte. Però, alla fine, nel calcio conta il campo. In questa stagione, tra mille difficoltà, Pioli ha fatto vedere cose molto importanti, tatticamente parlando. Già una volta si è riguadagnato la riconferma, sovvertendo ogni stadio di trattativa avanzata (estate 2020 ndr)”.