esclusiva mn - Seba (O’ Jogo): “Su Leao sempre troppe aspettative. Ma è cresciuto. Per me è già un top player”

Rafa Leao nelle ultime partite non è riuscito ad incidere con gol e assist. A tal proposito, abbiamo raggiunto Francisco Seba, giornalista portoghese per conto di O’ Jogo.

Per quali ragioni Leao non sta facendo la differenza nell’ultimo mese?

“Non penso che le cause siano riconducibili al club in cui milita o a Pioli. In Portogallo si hanno pochi dubbi su di lui: in questi ultimi anni è cresciuto in maniera pazzesca rispetto a quando era allo Sporting, in cui fungeva più da attaccante centrale. È diventato un grande giocatore”.

Cosa gli manca per essere considerato definitivamente un top player?

“Intendiamoci: per me lo è già. Quando è in serata, fa cose fuori dal normale, sia con il Portogallo, sia con il Milan, in un campionato non semplice come la Serie A”.

Però in Italia gli si rimprovera un’eccessiva discontinuità…

“È forse quella il suo più grande limite. È ancora molto giovane e, come abbiamo detto prima, ha effettuato notevoli step di crescita negli ultimi due anni. Su di lui ci sono sempre grandi aspettative in Portogallo. Ci sarà modo di compiere anche questo gradino nel percorso di crescita che lo riguarda”.

A tuo avviso potrebbe diventare una bandiera del Milan?

“Ha recentemente rinnovato con il Milan e sembrava molto convinto della scelta fatta. Poi chiaro: tutto può succedere. Normale che un calciatore come lui susciti l’interesse di tanti top club di livello internazionale, come il Manchester City o il Psg. Qualora Mbappe andasse al Real, magari il club parigino porrebbe ricercare un giocatore con le caratteristiche di Leao. Vedremo. Ora come ora, ogni valutazione è prematura”.