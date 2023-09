esclusiva mn - Serafini ricorda Lodetti: "Una persona dolcissima e sempre ottimista. Mi mancherà molto"

Luca Serafini, interpellato da Milannews.it, ha voluto ricordare così Giovanni Lodetti, ex centrocampista rossonero che è scomparso nelle scorse ore a 81 anni: "Avevo conosciuto Lodetti negli anni '80 con Maurizio Mosca, poi la frequentazione è diventa assidua dal 1999 grazie a Milan Channel dove per anni siamo stati ospiti fissi. Era nato un rapporto straordinario anche con mia mamma e mia sorella. Ogni Natale e compleanno ci sentivamo, era una persona dolcissima. Era un amante del calcio, era ricco di aneddoti, di racconti e di segreti. Aveva una grande auto ironia ed era sempre ottimista, era sempre positivo anche dopo le sconfitte più pesanti del Milan o di fronte ad alcuni fatti della vita. Ho questo ricordo dolcissimo di Giovanni: un giorni ci siamo messi d'accordo e siamo andati al funerale di Peppino Prisco. Ho un ricordo dolce del saluto dei tifosi interisti che ci applaudirono, fu un momento molto emozionante.

Lui era una persona che sdrammatizzava tutto, aveva una grande umanità nei confronti di tutti. Aveva mille aneddoti e racconti. Negli ultimi anni si era un po' chiuso, avevo provato a convincerlo ad andare a bere un caffè o in quel campo sportivo vicino alla Basilica di Santa Rita a Milano dove lo avevo intervistato per Mediaset. Mi aveva portato lì per presentarmi i suoi amici con cui giocava a scopone. Ultimamente usciva poco volentieri, sapevo che non stava bene. E' stato veramente una figura molto importante per me, mi mancherà molto".