MN - Conferme su Warren Bondo, il centrocampista classe 2003 nel mirino del Milan

Arrivano conferme in merito alle indiscrezioni proveniente dalla Francia sull'interesse del Milan per Warren Bondo, centrocampista del Nancy: il club rossonero, sempre molto attento al mercato dei giovani francesi, ha infatti messo gli occhi su questo forte e promettente mediano del 2003 molto valido tecnicamente e con una buona visione di gioco, e nel giro della nazionale francese Under18. La società di via Aldo Rossi è pronta a presentare presto un'offerta al Nancy per anticipare la concorrenza (piace a diverse squadre europee) e assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista che è già nel giro delle nazionali giovanili francesi.

di Antonio Vitiello