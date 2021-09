MN - Currò: "Assenze Ibra? A livello italiano il Milan può sopportare la mancanza. In Europa..."

Enrico Currò è stato intervistato telefonicamente e in esclusiva dalla nostra redazione. Alla domanda se ‘alla lunga i continui problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic possono condizionare la stagione del Diavolo?’, il giornalista di Repubblica ha risposto così: “Anche lo stesso Ibra ha detto che mette in conto di saltare un certo numero di partite. Non c’è niente di nuovo in questo. A livello italiano il Milan è grado di sopportare queste assenze – chiamiamole croniche – mentre è l’Europa la vera incognita dato che il livello delle sfide è più alto. Però, Olivier Giroud e Pietro Pellegri sono stati presi anche per questo. Detto ciò c’è Ante Rebic che sta giocando alla grande in quel ruolo, seppur con caratteristiche diverse”.