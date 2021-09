MN - Currò: "Pioli ha dato un'identità di gioco importante a questo Milan"

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Enrico Currò ha espresso un parere sul lavoro svolto fin qui al Milan da parte di Stefano Pioli. Currò ha detto: “Io gli do 8 come voto in una scala da 1 a 10. Pioli finora ha fatto tutto quello che doveva e che poteva fare, dando un’identità di gioco che non abbandona nemmeno nei momenti più difficili. Questa è la cosa più importante. Ci sono stati dei momenti in cui il Milan avrebbe potuto anche cambiare atteggiamento, invece lui ha dato certezze ai giocatori continuando a incoraggiarli. Tutti i componenti della rosa hanno acquisito sicurezza”.