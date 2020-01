MN - Il Milan cerca il prestito di Florentino del Benfica

Secondo quanto raccolto da Milannews.it arrivano conferme dirette sull'intenzione da parte del Milan di cercare il prestito di Florentino, centrocampista del Benfica classe 1997. Il giocatore portoghese, molto apprezzato dalla dirigenza rossonera, è una delle occasioni di mercato da tenere d'occhio in questi giorni finali. Nei giorni scorsi c'era stato un incontro in sede con il suo agente proprio per discutere di un eventuale arrivo a gennaio.

di Antonio Vitiello