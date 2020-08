MN - Il Milan punta su Pobega: potrebbe rimanere in rosa. Si pensa al rinnovo fino al 2025

Il Milan ha seguito con molta attenzione l’intera stagione di Tommaso Pobega, centrocampista 21enne in prestito al Pordenone e autore di una buona stagione in serie B. La società rossonera ha grande considerazione del ragazzo e vorrebbe provarlo nel ritiro estivo a Milanello (a partire dal 24 agosto). Verranno fatte una serie di valutazioni anche in base al mercato in entrata, ma l’idea generale del Milan è di trattenere Pobega in squadra, anche alla luce dei tanti impegni che i rossoneri avranno la prossima stagione tra campionato e coppe. Proprio perché c’è fiducia nei confronti del centrocampista triestino, ci sarebbe la volontà di prolungare il suo contratto in scadenza nel 2022 fino al 2025, la trattativa è avviata da diverso tempo.

di Antonio Vitiello