MN - Il Milan su Saint Maximin: novità sul contratto col Nizza e sulle possibili mosse del club francese

Il Milan è molto forte su Allan Saint Maximin, tanto è vero che ci dovrebbe essere un incontro tra le dirigenze nelle prossime settimane (come vi abbiamo raccontato ieri pomeriggio). Il giocatore vuole vestire il rossonero del Milan, ma ci sono due elementi da tenere in considerazione. Il primo è legato al fatto che il Milan cercherà di strappare un’opzione sul giocatore, anche perché oltre - per ora - non si può spingere in quanto prima di spendere nuovi denari in estate, dovrà capire in che limiti dovrà operare in tema di Fair Play Finanziario e se avrà centrato la qualificazione in Champions League.

Il secondo fattore riguarda il vincolo contrattuale che lega Saint Maximin al Nizza. Dopo ulteriori verifiche, si evince come il vincolo scada il 30 giugno 2022 e non più il 30 giugno 2020 e questo pone il Nizza in una posizione contrattuale più forte, in quanto potrà chiedere più soldi per il cartellino del suo giocatore. Ovviamente tutto questo potrà essere superato se il Milan dovesse presentare un’offerta importante ai francesi. Ma la strada per arrivare a Saint Maximin presenta alcuni ostacoli di non poco conto, con il Nizza che potrebbe anche indire un’asta e tenere alto il prezzo se dovesse arrivare in Europa League.