MN - Kjaer vuole restare, il Milan si attiva per comprarlo definitivamente

Un’altra buona prova per Simon Kajer, contro la Roma il difensore centrale è stato uno dei migliori in campo nonostante la condizione fisica non sia ottimale dopo la botta subita a Lecce. Il danese sta convincendo, così il Milan sta prendendo sempre di più in considerazione l’idea di riscattarlo dal Siviglia per 3,5 milioni di euro, cifra abbordabile per un giocatore d’esperienza - apprende MilanNews.it -. Kjaer sta piacendo alla dirigenza e crescono le chance del riscatto.

di Antonio Vitiello