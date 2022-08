MN - Milan a RedBird, a novembre il nuovo ad: la MLS rivuole Gazidis

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ampiamente noto, a novembre scadrà il contratto di Ivan Gazidis come amministratore delegato del Milan. Diverse le ipotesi circolate sui nomi del suo sostituto, ma la novità odierna che MilanNews.it vi può svelare è che il dirigente sudafricano è stato contattato dalla Major League Soccer, ovvero la massima lega calcistica americana. Qualora Gazidis dovesse accettare la proposta della MLS, per lui sarebbe un ritorno alle origini visto che nel 1994 entrò a far parte del team di fondatori e gestori della MLS stessa e dal 2001 al 2008 ha ricoperto il ruolo di vice commissario. Inoltre, nella sua esperienza dirigenziale americana, Gazidis ha supervisionato le strategie di marketing della MLS.