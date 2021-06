MN - Milan, ampia disponibilità a trattare con Kessie. Il rinnovo è una priorità

Il Milan non ha nessuna intenzione di perdere Franck Kessie. Al di là delle voci emerse in questi giorni, il centrocampista ivoriano è un pilastro della squadra e c’è ampia disponibilità da parte di tutte le componenti del club a trattare con il suo agente per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Kessie viene ritenuto un elemento d’importanza assoluta sia per l’area tecnica che per il fondo Elliott. Nei prossimi giorni è possibile che ci sia un incontro per alzare la proposta economica e avvicinarsi alle richieste di sei milioni formulate qualche tempo fa dall’agente di Kessie. Ampia disponibilità a trattare, il rinnovo dell'ivoriano resta una priorità per il club.

di Antonio Vitiello