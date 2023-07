MN - Milan, c’è sempre Chukwueze: duello con Taremi per l’ultimo posto da extracomunitario. Su Danjuma e Musah…

È corsa a due tra Mehdi Taremi e Samuel Chukwueze per l'ultimo posto da extracomunitario a disposizione per questa sessione di mercato del Milan. L’esterno nigeriano non è mai sparito dai radar e continua a essere un profilo graditissimo per Stefano Pioli e tutto lo staff dirigenziale. Taremi è un profilo che piace per l’attacco ma il Porto è un osso duro e le richieste economiche restano alte, al momento.

Per Musah e Danjuma proseguono ad oltranza le trattative per provare a sbloccare prima possibile le operazioni con Villarreal e Valencia. Trattative che potrebbero andare avanti indipendentemente dalla partenza della squadra per gli Usa in programma venerdì.

di Antonio Vitiello