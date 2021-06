MN - Milan, contatti continui per Tonali: in fase di definizione il riscatto dal Brescia

Sono giorni importanti per Sandro Tonali, in quanto entro il 16 giugno il Milan dovrà esercitare il riscatto del centrocampista dal Brescia. In queste ore continuano i colloqui e i contatti per la rimodulazione dell’affare, perché la dirigenza non ha dubbi sulla riconferma del giocatore. Le cifre si aggirano sui 25 milioni di euro totali (10 milioni già versati l’anno scorso) a cui si aggiungeranno altri 15 milioni (tra parte fissa e bonus) oltre al cartellino di Giacomo Olzer (con diritto di recompra a favore dei rossoneri). Al Brescia viene riservato anche il 20% sulla futura rivendita di Tonali. C’è fiducia da parte del Milan che l’affare possa completarsi a breve. Operazione in fase di definizione.

di Antonio Vitiello