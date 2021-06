MN - Milan, piace Ceballos del Real Madrid: il punto

Il Milan segue con interesse Dani Ceballos (24) del Real Madrid. Giocatore che piace, cosi come tanti altri profili che potrebbero partire dalle big in Europa. Al momento non ci sono trattative in corso con gli spagnoli ma il rapporto tra i due club è ottimo grazie alle operazioni intavolate negli ultimi anni, come gli affari Hernandez e Diaz. Lo spagnolo Ceballos, di rientro dal prestito all’Arsenal, è un profilo che il Milan segue con interesse e sarà valutato nel corso dell’estate.

di Antonio Vitiello