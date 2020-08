MN - Milan-Toro: ridotte le distanze economiche per Rodriguez. All'incontro pure Maldini

Il Milan e il Torino hanno avuto un altro incontro oggi per il passaggio di Ricardo Rodriguez in granata. L'affare non è ancora chiuso perchè manca l'accordo tra il Toro e il giocatore, ma sono state ridotte le distanze economiche tra i club e c'è fiducia per la riuscita dell'operazione, le parti sono vicine. All'incontro di oggi in sede ha partecipato anche Paolo Maldini, tornato da Ibiza. Manca davvero l'ultimo passaggio per Rodriguez al Torino.

di Antonio Vitiello