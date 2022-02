MN - Milan, trattativa avanzata con Wefox Italia come nuovo sponsor

Il Milan lavora da mesi per incrementare i ricavi grazie all’introduzione di nuovi sponsor. Il club di via Aldo Rossi ha stretto oltre 25 partnership a partire da agosto dello scorso anno e oltre a lavorare sui rinnovi con Puma ed Emirates, sta trattando - secondo quanto appreso da MilanNews.it - con un nuovo sponsor: ovvero Wefox Italia, assicurazione online focalizzata sulle polizze auto e coperture assicurative per la casa. Wefox, fondata a Berlino nel 2015, è una delle più conosciute insurtech europee su scala mondiale. La trattativa risulta essere in stato avanzato.

di Antonio Vitiello