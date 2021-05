MN - Punto mercato: Milan impegnato sui riscatti di Tomori e Tonali. Giroud, Kessie e rinnovi…

La priorità del Milan in queste ore, dopo aver risolto la questione Donnarumma con l’acquisizione di Mike Maignan, sono i riscatti di Tonali dal Brescia e Tomori dal Chelsea. Per il forte centrale inglese c’è tutta la volontà del club di ripartire da lui. Difficile uno sconto da parte dei Blues, dunque i rossoneri dovranno versare 28 mln nelle casse dei londinesi. Per Tonali invece si tenterà uno sconto con il Brescia, infatti la dirigenza si è già attivata per rimodulare le cifre d’acquisto del centrocampista (10 milioni già versati, ne servono altri 15 più 10 di bonus).

Oltre ai riscatti saranno importanti i rinnovi. Blindare Franck Kessie è una priorità, così come allungare il contratto a Calabria. Da risolvere la questione Calhanoglu ma più il tempo passa e più la sua permanenza al Milan si complica.

In attacco il Milan prenderà un co-titolare di Ibrahimovic, e il nome di Olivier Giroud è molto caldo. Ci sono contatti continui per il francese del Chelsea che nel fine settimana giocherà la finale di Champions. Il Milan però, se dovesse prendere Giroud, potrebbe non fermarsi a lui in attacco e inserire in rosa anche un’altra punta giovane, un talento da far crescere con Ibrahimovic e l’esperto attaccante francese.

di Antonio Vitiello