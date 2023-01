MN - Rinnovo Leao: non risulta rottura con l'entourage. Trattativa ancora in piedi con i "soliti" ostacoli da risolvere: la situazione

MilanNews.it

Il Milan e il rinnovo di Rafael Leao, una situazione che torna a ingarbugliarsi ma che non è ancora arrivata alla rottura. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha tratteggiato una situazione ai limiti dell’irreparabile, con divergenze ampie di vedute tra le parti e una mancata presa di posizione di Leao durante i colloqui con Maldini che avrebbero portato a un distanziamento importante tra le parti.

MilanNews.it ha approfondito la questione con fonti qualificate che stanno lavorando da mesi alla vicenda e il quadro che risulta a noi è il seguente. Come vi avevamo già raccontato a dicembre, sul rinnovo di Leao pesa come un macigno il risarcimento che deve pagare allo Sporting che, senza la partecipazione del Lille (che sta perdendo tutti i ricorsi sul tema), ammonta a 19 milioni interessi inclusi. Una cifra monstre, che pone Leao nelle condizioni di svegliarsi ogni giorno potenzialmente con il conto corrente prosciugato.

Nemmeno l’offerta da 7.7 milioni bonus inclusi dal Milan basterebbe al ragazzo per liberarsi del “lodo Sporting”, poiché vorrebbe dire che giocherebbe per due anni e mezzo gratis per poi iniziare a incamerare soldi sul suo conto. Nota da non sottovalutare: lo Sporting potrebbe rivalersi anche su eventuali conti secondari intestati a Leao e pretenderne il sequestro come già accade per il 20% dello stipendio attuale del giocatore, che ammonta a 1.5 milioni.

La situazione è in continua evoluzione, il comunicato del club di pochi minuti fa è un’entrata a gamba tesa sulla vicenda a voler spazzare via alcuni aspetti negativi che hanno caratterizzato la giornata di oggi. “Il dialogo con l’entourage del giocatore continua in un clima sereno e professionale” e questo risulta anche a noi, visto che i colloqui sono proseguiti anche nei giorni scorsi, ma ci sono ancora delle differenze di vedute.

Vi avevamo parlato, per primi, del nodo legato all’ammontare della clausola risolutoria, attualmente fissata a 150 milioni. Lo staff di Leao vorrebbe abbassarla, il Milan non vuole andare sotto i 100 milioni perché sa bene che le cifre che girano all’estero sono molto importanti e non vuole rimetterci. Maldini e Massara sono fermamente convinti che anche in caso di mancato rinnovo, nell’estate 2023 potrà arrivare un’offerta congrua al valore del giocatore che permetterebbe al Milan di avere maggior azione sugli acquisti.

Entro la primavera si dovrà arrivare a un punto finale alla vicenda. Se Leao rinnoverà, si andrà avanti insieme. Se non si arriverà a un accordo, allora l’area tecnica inizierà a guardarsi attorno per acquirenti seri per il calciatore e per reinvestire i soldi che incasserebbe.

Piccolo retroscena: non più tardi di giovedì, intercettato in un noto ristorante di Milano da alcuni tifosi, Leao stesso ha confermato di essere felice al Milan e di attendere sviluppi sulla trattativa, confermando ancora una volta il fatto che in rossonero si trovi bene.