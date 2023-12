MN - Russo: "Giocare ogni tre giorni complica le cose. Milan ha le carte per rientrare in corsa per il titolo"

Partita fondamentale per il Milan questa sera: i rossoneri affronteranno il Frosinone a San Siro nella quattordicesima giornata di Serie A. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex colonna del club ciociaro, Adriano Russo, che militò nei gialloblù tra il 2013 e il 2018. Le sue dichiarazioni complete.

L’attuale momento di difficoltà del Milan può far ben sperare al “tuo” Frosinone?

“Il Frosinone di Di Francesco mi piace molto. È una squadra che, comunque, prova sempre a giocarsi le sue carte. Il Milan, per qualità dell’organico, parte favorito. Ma, nel calcio, mai dire mai”.

Sotto quali aspetti il Frosinone potrebbe insidiare tatticamente il Milan?

“La forza del Frosinone mi sembra molto importante sugli esterni, dove vedo invece il Milan un po’ più debole. Ibrahimovic da un lato e Soule dall’altro, potrebbero creare problemi non da poco”.

Dall’esterno: qual è il tuo giudizio rispetto al momento negativo che sta vivendo Pioli?

“Dall’esterno è sempre semplice dire la propria. Io credo che il Milan abbia cambiato molti giocatori, in un campionato tattico come la Serie A sempre complesso da assimilare. In più il giocare ogni tre giorni complica notevolmente le carte all’allenatore che, se ha già vari elementi infortunati, deve cercare di inventarsi ogni volta qualcosa di nuovo”.

Quanto sarebbe ausiliare, eventualmente, al Milan il ritorno in dirigenza di Zlatan Ibrahimovic?

“Moltissimo. Il suo carisma e la sua presenza costante vicino alla squadra potrebbe risultare un fattore più che determinante. Poi dipende da quali sono i suoi obiettivi”.

Con il senno di poi, proprio in virtù di ciò, ai rossoneri è tanto convenuto allontanare Paolo Maldini?

“Parlo sempre dall’esterno, perché non so cosa sia successo. Però, da calciatore, traggo maggiori motivazioni se ho quotidianamente al mio fianco una leggenda come lui, fatta e finita in casa Milan, a darmi consigli…”.

La lotta scudetto è ancora aperta?

“Secondo me sì. Siamo appena a dicembre, mancano ancora tantissime partite. Anche il Milan ha tutte le carte in regola per poter rientrare”.