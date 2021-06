MN - Tonali, massima collaborazione tra Milan e Cellino per trovare la soluzione migliore

Nella giornata odierna è scaduto il termine massimo per esercitare il diritto di riscatto per Tonali stando a quelle che erano le condizioni decise dopo l'accordo col Brescia nello scorso agosto. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it questo però non costituisce un problema: il club rossonero e il presidente delle rondinelle Massimo Cellino stanno lavorando attivamente in un clima di massima collaborazione per trovare la migliore soluzione possibile. Il dialogo tra le parti continuerà nei prossimi giorni, Tonali vuole continuare a vestire rossonero.

di Antonio Vitiello.