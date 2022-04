MN - Ultime su Asensio, richiesta d’ingaggio alta: la situazione

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Ultime su Marco Asensio, il nome più chiacchierato del momento per il mercato rossonero. Il Milan continua le sue valutazioni sul giocatore, ritenendolo perfetto per migliorare l'attacco, ma ad ora le richieste d'ingaggio dello spagnolo per il trasferimento in rossonero sarebbero alte. Il nodo da superare è questo, oltre alla concorrenza di squadre di Premier League. Nei prossimi giorni possibili sviluppi sulla vicenda.

di Antonio Vitiello