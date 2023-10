MN - Zazzaroni: “Pulisic non è una sorpresa. Milan-Juve non è una gara scudetto: ecco perché…”

Milan-Juventus incombe e tanti si chiedono se il match costituisca, autenticamente o meno, già un crocevia scudetto (malgrado le ingenti assenze su entrambi i fronti). A tal proposito, MilanNews.it ha sentito Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

Milan-Juventus è una sfida scudetto?

“No”.

Per quali ragioni?

“Senza porsi troppe domande, per il fatto che la Juventus non lotta per lo scudetto. Dovrebbe “crollare” almeno una tra tre squadre”.

Quali?

“Napoli, Milan e Inter dispongono di organici più competitivi della Juventus e possono lottare per lo scudetto. I bianconeri no”.

Quale valenza assumerebbe pertanto il match di domenica?

“Se la vogliamo mettere nei termini della “lotta per lo scudetto”, è un match che occorre più al Milan, che - come detto prima - può ambire al titolo”.

Quali peculiarità tattiche ha intravisto nel nuovo Milan di Pioli?

“Ci sono tante variabili. Citandone una, si può sostenere che il Milan sia più imprevedibile”.

I neo-acquisti che hanno avuto il migliore impatto sugli ingranaggi di Pioli?

“Scontato citare Pulisic, che non è nemmeno una sorpresa. Quello di cui sarebbe stato capace, lo aveva dimostrato già al Chelsea. Io in estate lo avevo scritto che mi sarei aspettato un impatto di questo tipo. Poi ha assunto anche molta importanza Loftus-Cheek, il quale - sin qui -si era distinto soltanto nella seconda metà della stagione 2018-2019 con il Chelsea di Sarri”.

Il Milan, attualmente con due punti in classifica, può realisticamente ambire al superamento del girone in Champions?

“Il Milan deve ambire ad arrivare agli ottavi. In caso non si qualificasse, non dico che sarebbe una mezza catastrofe, ma quasi”.