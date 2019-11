VIDEO MN - Incontro in sede tra il Milan e Rodriguez: il punto sul futuro del terzino

Incontro in sede tra la la dirigenza rossonera, Ricardo Rodriguez e l'agente, Gianluca Di Domenico. In ballo il futuro del terzino svizzero che a gennaio potrebbe partire. A Casa Milan si fa il punto sull'ex Wolfsburg, poco impiegato in questa stagione dopo l'esplosione di Theo Hernandez sulla fascia sinistra: il classe '92 ha disputato solo quattro gare in campionato prima del rientro del laterale francese.