Jorgen Strand Larsen vola in Spagna. L'attaccante norvegese, che in passato ha vestito la maglia della Primavera del Milan, è un nuovo giocatore del Celta Vigo. Classe 2000, il giocatore lascia così il Groningen per circa 11 milioni e firma fino al 30 giugno 2028.