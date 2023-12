13 dicembre 2004: Andryi Shevchenko conquista il Pallone D'Oro

Esattamente 19 anni fa Andryi Shevchenko trionfava al Pallone D'Oro. Il bomber ha fatto la storia del Milan a suon di gol in quel periodo. Ripercorriamo i suoi numeri in rossonero: 8 stagioni, 322 presenze, 175 gol segnati. Questo il suo palmares con il Milan: 1 Champions League (2003), 1 Coppa Italia (2003), 1 Supercoppa Europea (2003), 1 Scudetto (2003-04), 1 Supercoppa Italiana (2004), 1 Pallone d'Oro (2004), 1 Pallone d'argento (2004), 2 Palloni di Bronzo (1999, 2000), 2 titoli di Capocannoniere della serie A (1999-2000 - 24 reti; 2003-04 - 24 reti).

Il Milan ha deciso di ricordare la ricorrenza con un post sui suoi profili social: una foto di Sheva con il Pallone D'Oro e la maglia rossonera:

13/12/2004 ⏳



When his mastery was acknowledged worldwide 🇺🇦7️⃣ @jksheva7 | #OnThisDay | #SempreMilan pic.twitter.com/5MXJUm2gg6