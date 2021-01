Il 15 gennaio 1989, in occasione di un Milan-Como di campionato, Demetrio Albertini ha giocato la sua prima partita ufficiale in maglia rossonera: l'ex centrocampista entrò in campo al 78' al posto di Angelo Colombo. Il match si concluse 4-0 per il Diavolo (reti di Van Basten, Gullitt, Virdi e autogol di Maccoppi).