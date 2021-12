22 dicembre 1969: Gianni Rivera vince il Pallone d'Oro

Il 22 dicembre 1969 il Pallone d'Oro viene assegnato per la prima volta - dopo l'oriundo Sivori - a un calciatore italiano: Gianni Rivera. Nato ad Alessandria, ma cresciuto a Milano, dove va a giocare in rossonero già a 16 anni. Fu il perno del Milan, il giocatore più rappresentativo, vincendo due Coppe dei Campioni. E la seconda, quella del 1968-69 vinta in finale contro l'Ajax è decisiva per la vittoria del premio di France Football. Rivera battè di soli quattro punti il connazionale Gigi Riva, che stava intanto trascinando il Cagliari a quello che sarà uno storico scudetto. Terzo posto per il tedesco Gerd Muller del Bayern.