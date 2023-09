25 settembre 2021: il primo (e unico) gol di Daniel Maldini con la maglia del Milan

25 settembre 2021: il Milan affronta lo Spezia in trasferta per la sesta giornata di Serie A. I rossoneri vincono 2-1 la sfida, e a sbloccarla non è un nome qualsiasi: si tratta di Daniel Maldini, l'ultimo della dinastia che ha scritto la storia del Milan. Quello di due anni fa è il primo e unico gol della sua carriera in rossonero, ecco i suoi numeri: 24 presenze e 1 gol in 3 stagioni.