31 agosto 2010: il Milan acquista Robinho dal Manchester City

Il 31 agosto 2010 il Milan targato all’epoca ancora da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ufficializzava l’acquisto di Robinho dal Manchester City. Grazie alla mediazione del procuratore Mino Raiola, il brasiliano venne prelevato a titolo definitivo per 18 milioni di euro, e sottoscrisse un contratto quadriennale da 4 milioni netti d'ingaggio a stagione. Robinho si integrò subito bene in quel Milan allenato da Massimiliano Allegri, dato che in squadra c’erano altri suoi connazionali come Alexandre Pato, Ronaldinho e Thiago Silva. In totale Robinho ha giocato nel Milan per 4 stagioni, totalizzando 144 presenze e realizzando 32 gol. Il suo palmares rossonero vanta uno scudetto e una Supercoppa Italiana.