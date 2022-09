9 settembre 2001: Pippo Inzaghi segna il suo primo gol nel Milan

MilanNews.it

Il 9 settembre 2001, in occasione di Milan-Fiorentina, match valido per la seconda giornata di Serie A, Filippo Inzaghi ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera. Il risultato finale della partita fu 5-2 per il Diavolo: SuperPippo siglò la terza rete milanista, gli altri furono segnati da Shevchenko (doppietta), Laursen e Serginho.