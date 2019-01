Abbiati: "Gattuso ha grossi meriti, è la forza di questo Milan. Su Montolivo..."

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l'ex rossonero Christian Abbiati ha parlato così del Milan di Rino Gattuso: "Il Milan ha bisogno soprattutto di recuperare gli infortuni. Sono contento del recupero di Conti. La forza principale di questo Milan credo sia il proprio allenatore, a cui la squadra da tutto. Grossi meriti vanno a Gattuso, la società conosce il valore del suo allenatore. Gattuso? Non lo conoscevo come allenatore. Lo andavo a vedere a Pisa. L’ho vissuto per la seconda parte del campionato, è sorprendente come coinvolge il gruppo. E dice sempre le cose come stanno. Montolivo fuori dai piani? Non me l’aspettavo del tutto. Ma anche in passato ha fatto fatica con altri allenatori. Donnarumma sta facendo bene”.