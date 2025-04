Albertini: "Conceiçao doveva conoscere il gruppo e i singoli, ora ha le idee molto più chiare"

Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così del derby di Coppa Italia vinto 3-0 dal Milan: "Non me l'aspettavo, ma me la auguravo. Diciamo che era una speranza, più che un’aspettativa. La squadra ha retto bene il primo tempo, poi ha trovato il suo ritmo imponendosi nettamente e con merito. Decisivo il cambio di modulo e il passaggio al 3-4-3? L’ho detto tante volte e lo ripeto: per me è fondamentale l’interpretazione della gara, non i numeri. All’inizio Conceiçao cambiava spesso la formazione titolare perché doveva conoscere il gruppo e i singoli, mentre ora ha le idee molto più chiare.

Solo un caso che nell’undici titolare dell’ultimo derby non ci fosse neppure un acquisto di gennaio? Forse è un caso, ma di certo l’inserimento di giocatori nel mercato invernale non è facile. Parlo in termini generali e non mi riferisco al Milan: i rinforzi a gennaio arrivano in un gruppo che ha un equilibrio creato durante i mesi precedenti. Va dato loro il tempo di capire dove sono e di dimostrare quanto valgono".