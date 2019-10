Albertini: "Milan, dispiace. Sembra che ogni anno si riparta da zero"

Demetrio Albertini a margine dell'incontro con la stampa di oggi. "Non si fa un processo al Milan, c'è dispiacere perché sembra ogni anno debba ripartire da zero. Spero superi questo momento di confusione, che la società si compatti per raggiungere gli obiettivi che il Milan merita. Le Leggende in dirigenza? Nel calcio non ci sono regole, è una scelta societaria. Serve fiducia, Maldini non l ho mai immaginato lontano dal Milan. Quel che filtra non è sempre tutto il vero, chi è stato leggenda del club conosce bene la filosofia della società. I risultati daranno tranquillità, la situazione complica ma vanno fatti lavorare nel modo migliore".