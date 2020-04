Ambrosini e i suoi gol più importanti: "Quello ad Eindhoven e quello contro la Lazio nell'anno del scudetto"

Massimo Ambrosini ha raccontato i suoi gol più importanti in carriera ai microfoni di SkySport24: "In Italia quello a Roma contro la Lazio nell'anno dello scudetto 2010-2011, era una domenica particolare perchè al pomeriggio avevano vinto tutte le altre. In Europa sicuramente quello di Eindhoven, che ci ha portato in finale di Champions dopo una partita pessima da parte nostra in casa del PSV".