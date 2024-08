Ambrosini: "Il Milan può permettersi Pulisic da 10, ma ci vuole l’atteggiamento collettivo giusto"

Il Milan è troppo squilibrato con Pulisic trequartista? Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha risposto così a questa domanda della Gazzetta dello Sport: "Non sono d’accordo. Pulisic è un calciatore di qualità e offensivo, ma pure generoso nella corsa e con il Torino si è dato molto da fare anche in fase difensiva.

Io credo che in linea teorica il Milan possa permettersi l’americano da trequartista, ma è chiaro che ci vuole l’atteggiamento collettivo giusto. Quando si parla di equilibri, comunque, non è mai un discorso di singoli, ma di squadra".