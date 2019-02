Ambrosini sul ritorno di Biglia: "Toccherà a Rino trovare la soluzione più adatta, un’ipotesi potrebbe essere quella di avanzare Paquetà"

In merito al ritorno in campo di Lucas Biglia dopo l'infortunio, l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Bakayoko è diventato fondamentale, ma non dimentichiamoci che anche Biglia lo era, prima di farsi di male. Toccherà a Rino trovare la soluzione più adatta, perché non penso che oggi il francese possa restare fuori. Un’ipotesi potrebbe essere quella di avanzare la posizione di Paquetà, perché ha le caratteristiche tecniche per poterlo fare. Ma ripeto, lasciamo lavorare Gattuso, vede i calciatori tutti i giorni".